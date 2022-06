Lindau: Betrunkener wirft Polizeibeamtin Metalldose ins Gesicht

Bei einem Polizeieinsatz wegen Ruhestörung in Lindau wehrte sich ein 51-Jähriger massiv gegen Beamte. Dabei verletzte er eine Polizistin im Gesicht.

20.06.2022 | Stand: 13:38 Uhr

Bei einem Polizeieinsatz am Sonntag in Lindau ist eine Beamtin verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, gerieten am Abend ein 51-Jähriger und ein 26-Jähriger in einer Wohnung in der Fischergasseaneinander. Der 51-Jährige war bei dem 26-Jährigen untergekommen. Der Wohnungsvermieter akzeptierte das jedoch nicht. Im Zuge des lautstarken Streits rief er wegen Ruhestörung die Polizei.

Ruhestörung in Lindau: Polizeibeamte fesseln und fixieren betrunkenen Mann

Der betrunkene 51-Jährige wehrte sich massiv gegen die Polizeibeamten, als sie ihn des Platzes verweisen wollten. Einer Beamtin warf er dabei eine Metalldose ins Gesicht, wodurch die Frau verletzt wurde und im Krankenhaus behandelt werden musste. Außerdem bedrohte und beleidigte er die Polizistinnen und Polizisten. Schließlich fixierten und fesselten die Beamten den Mann.

Er bekommt nun Anzeigen wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs auf Beamte, sowie vorsätzlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".

Mehr Nachrichten aus Lindau, Weiler und dem Westallgäu lesen Sie hier.

Lesen Sie auch