Raubüberfall auf 21-Jährigen in Lindau: Täter nach einem Jahr gefunden

Vergangenes Jahr wurde in Lindau ein junger Mann überfallen. Jetzt,ein Jahr später, konnten die mutmaßlichen Täter in Hessen gefunden werden.

27.07.2023 | Stand: 11:59 Uhr

Zwei Jugendliche verletzten letztes Jahr in Lindau einen 21-jährigen und beklauten ihn. Wir berichteten: 21-jähriger von Unbekannten überfallen und verletzt. Jetzt wurden laut Polizei die mutmaßlichen Täter gefunden. Nachdem die damaligen Fahndungsmaßnahmen erst erfolglos waren, führe die Spur nach umfangreichen Ermittlungen nach Hanau in Hessen.

Täter waren in Lindau auf Berufsschule

So hielten sich die Mutmaßlichen Täter, immer wieder für ihren Blockschulunterricht in Lindau auf. In dieser Zeit sollen sie auch die Straftat begangen haben. Sie klauten dem Opfer letztes Jahr im Oktober sein Mobiltelefon und eine Schachtel Zigaretten und verletzten ihn durch massive Schläge und Tritte. Die damals 16- und 17-jährigen Tatverdächtigen sind der hessischen Polizei bereits wegen verschiedener Straftaten bekannt. Nun ermitteln die Kriminalpolizei Lindau in Zusammenarbeit mit der Polizei Hanau.