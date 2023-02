Einbrecher steigen in Lindauer Autohaus ein und stehlen zwei Fahrzeuge

In ein Lindauer Autohaus sind Einbrecher eingestiegen. Dort haben sie zwei Autos gestohlen. Die Polizei sucht nach den Tätern.

08.02.2023 | Stand: 12:34 Uhr

Einbrecher sind in ein Autohaus in Lindau eingestiegen und haben zwei Autos gestohlen. Laut Polizei hatten die bislang unbekannten Täter eine Glastüre eingeschlagen und waren so in das Gebäude gelangt. In einem Büro knackten sie den Schlüsseltresor, in dem sich die Schlüssel der ausgestellten Fahrzeuge befanden.

So konnten die Täter zwei Autos, einen Opel und einen Mercedes, im Gesamtwert von etwa 40.000 Euro stehlen. Nun ermittelt die Lindauer Kriminalpolizei. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 08382/9100 entgegen.

