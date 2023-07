Betrüger mietet sich in Hotel in Lindau am Bodensee ein

Ein 21-Jähriger übernachtet vier Tage lang in einem Hotel am Lindauer Hafen - ohne dafür zu bezahlen. Doch so leicht kam er nicht davon.

13.07.2023 | Stand: 13:32 Uhr

Ein 21-Jähriger hat in einem Hotel am Hafen von Lindau am Bodensee übernachtet, ohne die Rechnung zu zahlen. Ein Mitarbeiter des Hotels erstattete am Mittwoch Anzeige bei der Polizei. Demnach checkte der 21-Jährige aus dem Bereich Schwäbisch-Hall Ende Juni für vier Tage ein. Er gab an, für seinen Arbeitgeber in Lindau tätig zu sein. Bei der Anmeldung unterschrieb er mit falschen Personalien. Für die Hotelrechnung in Höhe von 1000 Euro kam er nicht auf und verließ das Hotel wieder.

Polizei macht Einmietbetrüger ausfindig

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei die Identität des Mannes feststellen. Gegen ihn wird nun wegen Einmietbetrugs sowie Urkundenfälschung ermittelt.

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.