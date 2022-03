Unbekannter in Lindau beschädigt erneut Reifen - Polizei sucht Zeugen

In Lindau hat am Wochenende erneut ein Unbekannter ein Auto beschädigt und dabei dessen Reifen zerstört. Die Polizei bittet nun um Hilfe aus der Bevölkerung.

07.03.2022 | Stand: 12:53 Uhr

Schon wieder hat ein Unbekannter in Lindau in der Reutiner Straße einen Wagen beschädigt. Wie die Polizei informiert, meldete ein 51-Jähriger am Sonntag, dass an seinem Audi TT die Reifen auf der linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerstochen wurden. Laut den Beamten müsste die Tat im Zeitraum von Samstag, 17.45 Uhr, auf Sonntag, 10.00 Uhr, geschehen sein. Der Sachschaden liegt bei 300 Euro.

Auto in Lindau beschädigt: erneuter Vorfall in der Reutiner Straße

Der Polizei zufolge war es auf dem Parkplatz gegenüber der Grundschule bereits schon einmal zu Sachbeschädigungen gekommen.

Dabei waren die Reifen des Autos gleich zweimal zerstochen worden. Zeugen dieser Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei Lindau unter der Nummer 08382-9100 in Verbindung zu setzten.