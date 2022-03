Fahrer ohne Führerschein in Lindau erwischt - vor Polizeikontrolle Platz gewechselt

Am Montag hat die Polizei bei einer Kontrolle einen Mann ohne gültige Fahrerlaubnis ertappt. Zuvor wechselte er mit seinem Beifahrer den Platz.

29.03.2022 | Stand: 16:07 Uhr

Am Montag hat die Polizei in Lindau einen Mann ohne Fahrerlaubnis erwischt. Gegen 16.45 Uhr war den Beamten ein weißer Lieferwagen aufgefallen, in dem laut Polizei zwei nicht angeschnallte Männer saßen. Doch der Lieferwagen fuhr trotz polizeilicher Anhalte-Signale weiter bis zu einer Baustelle, wo sie schlussendlich zum Stehen kamen.

Lindau: Fahrerwechsel wegen fehlender Fahrerlaubnis

Als die Polizisten die beiden Männer kontrollierten, machte ein aufmerksamer Zeuge die Beamten darauf aufmerksam, dass die beiden Männer zuvor die Plätze tauschten. Der Grund dafür soll eine fehlende deutsche Fahrerlaubnis des Fahrers sein. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Beamten informierten zudem die zuständige Führerscheinstelle.

