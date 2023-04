Fernbusfahrer sollen zehn Migranten geschleust haben

Die Polizei hat zwei Fahrer von Fernbussen am Grenzübergang Lindau-Hörbranz kontrolliert. Sie sollen Migranten nach Deutschland geschleust haben.

03.04.2023 | Stand: 15:17 Uhr

Auf der Strecke Rom-Frankfurt sollen zwei Fernbusfahrer zehn syrische Migranten gegen Bezahlung nach Deutschland geschleust haben. Die Grenzpolizei Lindau kontrollierte den Bus am Grenzübergang Hörbranz auf der A96.

Dabei entdeckten sie Männer im Alter zwischen 18 und 43 Jahren, die nicht die notwendigen Dokumente zur Einreise nach Deutschland besaßen. Im Laufe der folgenden Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass die Männer bereits in Mailand 200 Euro an einen Mittelsmann gezahlt hatten – dieser hatte sich offenbar an die beiden Busfahrer (37 und 39 Jahre) gewandt.

Polizei nimmt Busfahrer in Frankfurt fest

Sie wurden nach Ankunft in Frankfurt festgenommen und müssen sich nun wegen Einschleusens von Ausländern verantworten. Beide sitzen nun in Untersuchungshaft in Kempten und Memmingen. Den Migranten wurde die Einreise von den Bundesbeamten verweigert.

