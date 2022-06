"Asoziales Pack": Frau beleidigt Mitarbeiterin eines Supermarkts in Lindau

In einem Supermarkt in Lindau soll eine Frau mit einem dreijährigen Kind eine Mitarbeiterin als "blöde Kuh" und "asoziales Pack" beleidigt haben.

10.06.2022 | Stand: 13:12 Uhr

In einem Lebensmittelmarkt in Lindau im Allgäu soll eine Frau eine Mitarbeiterin am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr beleidigt haben. Wie die Polizei mitteilt, war die 41-Jährige mit einem dreijährigen Mädchen in dem Laden einkaufen. Weil sie die Mitarbeitertoilette des Supermarktes nicht benutzen durften, soll sie eine der anwesenden Verkäuferinnen laut Polizei als "blöde Kuh" und "asoziales Pack" beschimpft haben. Danach soll die 41-Jährige die Verkäuferin auch noch bespuckt haben.

Diese rief dann die Polizei Lindau hinzu. Gegen die 41-Jährige aus Lustenau (Vorarlberg) wurde Anzeige wegen Beleidgung erstattet.

