Frau fährt Parkplatz-Reservierer in Lindau gegen die Beine

Ein Mann stellt sich in eine Parklücke, um sie für einen Freund zu reservieren. Das will eine andere Autofahrerin, die auf Parkplatzsuche ist, nicht tolerieren.

17.07.2023 | Stand: 13:21 Uhr

Dafür, dass sie Liegestühle mit Handtüchern reservieren, werden deutsche Urlauber gerne belächelt. In Lindau ist diese Reservier-Manier am Wochenende jedoch etwas ausgeartet.

Zwei Männer suchten laut Polizei auf der Insel am Bahnhofsplatz einen Parkplatz. Als sie eine freie Lücke endeckt hatten, stieg der 37-jährige Beifahrer aus und stellte sich dorthin, um den Parkplatz für den Fahrer zu reservieren. Der wollte kurz umdrehen und dann in die Parklücke fahren. In der Zwischenzeit kam jedoch eine andere Autofahrerin vorbei, die ebenfalls parken wollte. Die 58-Jährige forderte den 37-Jährigen auf, zur Seite zu gehen. Der blieb aber stehen. Die Frau fuhr trotzdem weiter, stieß gegen die Beine des Mannes und schob ihn aus der Parklücke.

Parkplatzstreit in Lindau: Beide haben eine Straftat begangen

Wer von den Zweien hat sich falsch verhalten? Beide. Die Polizei weist darauf hin, dass es nicht erlaubt ist, eine Parklücke zu blockieren. So etwas kann als Nötigung gelten. Genauso wenig ist es jedoch erlaubt, jemanden mit dem Auto aus einer Parklücke herauszudrängen. Das kann auch eine Nötigung sein und wenn jemand dabei verletzt wird, kommt auch noch Körperverletzung dazu. Beim Parkplatzstreit in Lindau blieb der 37-Jährige, der aus der Parklücke geschoben wurde, unverletzt.

Und wer bekam am Ende den Parkplatz? Dazu sagt die Polizei: "Die Frau war ja schon in die Parklücke gefahren und blieb dann dort stehen."

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.