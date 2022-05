Frau aus Lindau findet Turmfalken auf ihrem Balkon

Von einem Greifvogel ist eine Frau in Lindau auf ihrem Balkon überrascht worden. Das Tier kauerte in einer Ecke. Beamten fingen den verängstigten Falken ein.

10.05.2022 | Stand: 13:03 Uhr

Einen jungen Turmfalken hat eine Frau in Lindau auf ihrem Balkon gefunden. Wie die Polizei berichtet, wurde sie am Samstagmittag von dem Greifvogel überrascht, der in einer Ecke auf ihrem Balkon kauerte. Sofort alarmierte sie die Polizei.

Turmfalke auf Balkon in Lindau: Polizei fängt das Tier wieder ein

Die Beamten fingen den Vogel ein und brachten ihn in eine Tierarztpraxis in Lindau.

Mehr Nachrichten aus Lindau, Weiler und dem Westallgäu lesen Sie hier.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".