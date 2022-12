Frau klaut Kleidung von Schaufensterpuppe in Lindau

In Lindau hat eine Frau eine Schaufensterpuppe entkleidet und die Kleidung anschließend gestohlen. Ihre Flucht hätte sie aber besser planen sollen.

01.12.2022 | Stand: 13:22 Uhr

In Lindau hat eine Ladendiebin eine Schaufensterpuppe entkleidet und die Kleidung gestohlen. Wie die Polizei berichtet, stand vor dem Bekleidungsgeschäft im Bereich der Friedrichshafener Straße eine Schaufensterpuppe, die ein Cordkleid trug. Die 34-Jährige zog der Puppe das Kleid aus und steckte es in ihre Tasche. Anschließend rannte sie davon.

Zehn Minuten später wurde sie an einer gegenüberliegenden Bushaltestelle entdeckt. In ihrem Rucksack befand sich das gestohlene Kleid. Die Etiketten hatte die Frau bereits herausgerissen. Die Polizei brachte das Kleid zurück in das Geschäft und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls ein.

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.