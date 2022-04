Nach der Gartenschau sind auf Insel und Festland an vielen Stellen Bagger und Kräne am Werk. Einige Projekte sollen schon in diesem Sommer fertig werden.

Von Julia Baumann

01.04.2022 | Stand: 11:25 Uhr

Grenzübergang Ziegelhaus, Kemptener Straße, Heuriedweg, Hintere Insel: An sehr vielen Stellen in Lindau sind zur Zeit Bagger und Baufahrzeuge unterwegs. Das wird Einheimische und Gäste einige Nerven kosten. Hier ein Überblick über die Baustellen und ihre voraussichtliche Dauer.