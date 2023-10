Diebestrio im Lindaupark unterwegs

Unter anderem fand die Polizei bei den elf bis 15-Jährigen hochwertige Parfüms und eine Spielzeugpistole. Gegen sie laufen nun Ermittlungsverfahren.

10.10.2023 | Stand: 12:31 Uhr

Drei Kinder und Jugendliche haben am Montag Waren im Wert von über 200 Euro im Einkaufszentrum Lindaupark gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 18 Uhr vom Mitarbeiter eines Drogeriemarktes darüber informiert, dass man dort drei jugendliche Ladendiebe erwischt habe.

Lindau: Jugendliche Täter auf Diebestour im Lindaupark

Die drei Kinder und Jugendlichen waren zwischen elf und 15 Jahren alt. Bei einer Durchsuchung fand die Polizei in der Hosentasche des Elfjährigen mehrere hochwertige Parfüms. Bei einem 15-Jährigen fanden sie eine Spielzeugpistole und zwei Packungen Munition. Insgesamt betrug der Gesamtwert des Diebesgutes 260 Euro.

Ermittlungsverfahren gegen Ladendiebe eingeleitet

Bei der Aufnahme der Personalien stellten die Beamten den Angaben zufolge fest, dass der 11-jährige Junge in einer Jugendeinrichtung in Österreich lebt, von dort allerdings ausgerissen war. Sie nahmen ihn daher in Gewahrsam und übergaben ihn nach Absprache mit der Polizei in Lochau am Grenzübergang Ziegelhaus der Polizei in Österreich. Außerdem verständigte die Polizei alle Erziehungsberechtigten. Gegen die drei Jugendlichen und Kinder wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. Vom Einkaufszentrum wurde zudem ein längerfristiges Hausverbot erteilt.

