Unbekannte heben in Lindau mehrere Gullideckel aus

Gefahr auf der Reutiner Straße: Die Polizei Lindau sucht nach bisher unbekannten Tätern, die mit mehreren herausgehobenen Gullydeckeln für Alarm gesorgt haben.

21.01.2022 | Stand: 13:13 Uhr

Am Donnerstag haben bislang unbekannte Personen mehrere Gullideckel in der Reutiner Straße in Lindau herausgehoben. Wie die Polizei mitteilt, informierte ein Zeuge die Beamten gegen 23.30 Uhr über den Vorfall.

Gullideckel in Lindau herausgehoben: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Die Polizisten setzten die Gullideckel wieder ein und beseitigten somit die Gefahr für den Straßenverkehr. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Nummer 08382-9100 in Verbindung zu setzen. (Lesen Sie auch: Wirt muss Lokal wegen gefälschten Impfpasses schließen - eröffnet aber trotzdem wieder)

Mehr Nachrichten aus Lindau und dem Westallgäu lesen Sie hier.