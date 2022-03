Lindau: Männer dringen in Wohnhaus ein und bedrohen Bewohner

Junge Männer haben in Lindau in einem Wohnhaus einen 30-Jährigen bedroht und beleidigt. Zuvor verschafften sie sich unbefugten Zutritt - nicht zum ersten Mal.

07.03.2022 | Stand: 13:06 Uhr

In Lindau hat ein Mann die Polizei wegen Randalierer alarmiert. Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich der Vorfall am Samstag in der Rickenbacher Straße. Dort wurde der Mann von einem 18-Jährigen und einem 21-Jährigen mehrfach bedroht und beleidigt, so die Polizei. Wie der 30 Jahre alte Bewohner gegenüber den Beamten angab, würden sich die beiden Randalierer immer unbefugt Zugang zum Hausflur verschaffen.

Randalierer in Lindauer Wohnhaus: Platzverweise gegen 18- und 21-Jährigen

Offenbar würden die jungen Männer dabei versuchen, einen Mieter im Haus zu kontaktieren, obwohl dieser die beiden nicht einlassen würde. Die Polizei erteilte beiden einen Platzverweis.

Gegen sie wird nun wegen Beleidigung und Bedrohung ermittelt.