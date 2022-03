Mann randaliert in Lindauer Gaststätte und pöbelt Passanten an

Ein aggressiver Mann hat in Lindau sowohl Passanten als auch einen Polizisten offenbar übel beleidigt. Da er sich nicht beruhigen ließ, schritt die Polizei ein.

03.03.2022 | Stand: 12:40 Uhr

Am Mittwochabend hat ein Mann in Lindau randaliert und mehrere Menschen beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, waren die Beamten zu einer Gaststätte in der Maximilianstraße gerufen worden, nachdem der Mann dort ausfällig wurde.

Mann in Lindau randaliert in der Maximilianstraße

Nachdem sie an dem Lokal ankamen, wurde der amtsbekannte 29-Jährige laut Polizeiangaben aggressiv und schrie umher. Dabei beleidigte er vorbeilaufende Passanten. Auch einen Beamten soll der Mann mit "üblen Schimpfwörtern" bedacht haben, informiert die Polizei. Die Beamten zeichneten den Vorfall mit einer Body-Cam auf.

Da der Mann sich nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Er kam zur Beruhigung in eine Haftzelle. Der Mann muss nun mit einem Verfahren wegen Beleidigung rechnen.