Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons erwartet ihr zweites Kind

09.01.2023 | Stand: 16:27 Uhr

Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons ist wieder schwanger. Sie erwartet ihr zweites Mädchen. Was das für die Kreiststadt am Bodensee bedeutet.

„Trotz der allgemeinen Skepsis und Sorge, schauen wir als Familie auch mit Vorfreude auf das Jahr 2023“, schrieb Claudia Alfons am Montagnachmittag in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram. „Wir erwarten eine weitere kleine Mitbewohnerin und statt in die Sommerferien werde ich mich im Juli für acht Wochen in den Mutterschutz verabschieden.“

Sie hoffe sehr, dass wieder alles gut und unkompliziert verläuft, so Alfons weiter, und bedankt sich bei allen in Verwaltung, Stadtrat und Bürgerschaft, die sie und ihre Familie „auf diesem Weg wohlwollend begleiten und unterstützen“.

Babypause in Lindau: Oberbürgermeisterin Claudia Alfons bekam im Oktober 2021 ihr erstes Kind

Im Oktober 2021 bekam Claudia Alfons ihre erste Tochter. Auch damals schon war die Babypause kurz, zwei Monate nach der Geburt arbeitete die Oberbürgermeisterin wieder. Die Kinderbetreuung übernehmen auch ihr Mann und ihre Familie, die in Lindau lebt.

Claudia Alfons ist seit 1. Mai 2020 die Oberbürgermeisterin der Stadt Lindau. Die 39-Jährige ist parteilos. Bei der Kommunalwahl 2020 trat die Juristin als gemeinsame Kandidatin der Lindau Initaitive (LI), der Bürger Union (BU) und der FDP an. Sie setzte sich in der Stichwahl gegen Matthias Hotz (CSU) durch, der jetzt ihr erster Stellvertreter ist und sie gemeinsam mit Dritter Bürgermeisterin Katrin Dorfmüller während der ersten Babypause vertreten hatte.

