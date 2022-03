Junger Mann rastet aus und wirft Kochtopf mit Essen nach Mitbewohner

In Lindau ist ein Streit zweier Mitbewohner eskaliert. Dabei flog auch ein Kochtopf mit Essen in Richtung eines 27-Jährigen. Die Polizei musste anrücken.

13.03.2022 | Stand: 12:02 Uhr

Ein Streit zweier Mitbewohner ist am Samstagabend in Lindau außer Kontrolle geraten. Nach Angaben der Polizei gerieten sich zwei Mitbewohner aus noch unbekannten Gründen in die Haare. Im Verlauf des Streits fuhr ein 22-Jähriger so aus der Haut, dass er einen Topf mit gekochtem Essen nach seinem 27-jährigen Mitbewohner warf.

Dieser konnte rechtzeitig seinen Kopf aus der Schusslinie ziehen, sodass lediglich die Wohnungstüre beschädigt wurde. Die Polizei konnte beide Personen beruhigen. Der 22-Jährige Kochtopfwerfer muss sich unter anderem wegen Sachbeschädigung verantworten.

