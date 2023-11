Faustschläge und Fußtritte: Mehrere tätliche Auseinandersetzungen in Lindau

Mehrere tätliche Auseinandersetzungen meldet die Polizei in Lindau. Die Übersicht.

11.11.2023 | Stand: 12:25 Uhr

Gegen 23.00 Uhr kam es in der Nacht zum Samstag einer Gaststätte in der Bregenzer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen und einem 42-jährigen Gast Beide waren deutlich angetrunken und aus noch nicht geklärter Ursache in Streit geraten, in dessen Verlauf der jüngere Mann mit der Faust geschlagen, ans Schienbein getreten und angespuckt wurde. Im Gegenzug schlug er seinen Kontrahenten ebenfalls mit der Hand ins Gesicht. Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung laufen.

Lindau: Schlägerei am Zentralen Umsteigepunkt

Am Zentralen Umsteigepunkt der Busse kam es abends zu einer Schlägerei. Auch hier waren zwei Männer, im Alter von 40 und 28 Jahren, aus unbekannten Gründen in Streit geraten und aufeinander losgegangen. Neben Faustschlägen wurde hier auch noch mit einer leeren Bierflasche zugeschlagen. Auch diese beiden Streithähne waren deutlich betrunken.

Am Freitagnachmittag gab es eine tätliche Auseinandersetzung zwischen einem 36-jährigen Mann und seinem 24-jährigen Schwager. Der im Moment in Trennung lebende 36-Jährige, wurde von seiner Ehefrau angerufen, sie wollte sich nochmals mit ihm aussprechen. Dazu sollte man sich am Lindaupark treffen. Als der 36-jährige dort ankam, kam sofort sein Schwager auf ihn zu und der Streit eskalierte noch auf dem Parkplatz. Nach Faustschlägen und Fußtritten mussten beide Beteiligte medizinisch versorgt werden.

