Bundespolizei Lindau entdeckt gesuchte Diebin: 35-Jährige in Untersuchungshaft

Die Bundespolizei in Lindau hat am Samstag nach einer Grenzkontrolle eine Frau festgenommen. Die 35-Jährige wird verdächtigt, Teil einer Diebesbande zu sein.

31.01.2022 | Stand: 12:40 Uhr

Am Sonntag hat die Bundespolizei eine mutmaßliche Ladendiebin in Untersuchungshaft gebracht. Laut den Beamten wurde die per Haftbefehl gesuchte Frau am Vortag bei einer Einreisekontrolle entdeckt .Dabei untersuchte die Lindauer Bundespolizei einen in Rumänien zugelassenen Wagen am Grenzübergang Hörbranz auf der A96.

Frau nach Einreisekontrolle festgenommen - Verdacht liegt auf schweren Bandendiebstahls

Die Insassin präsentierte dabei einen rumänischen Personalausweis. Bei der Fahndungsüberprüfung stellte sich heraus: Die Beamten hatten das "richtige" Auto aus dem Verkehr gezogen. Denn gegen die 35-Jährige lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum wegen schweren Bandendiebstahls vor.

Demnach soll die Frau mit zwei weiteren Beschuldigten Ende Juni 2020 in einem Bochumer Geschäft hochwertige Kleidung im Wert von über 300 Euro gestohlen haben. Laut Polizei nutze die mutmaßliche Diebin bei der Tat eine professionell präparierte Tragetasche, um den Alarm beim Verlassen des Geschäftes zu umgehen. (Lesen Sie auch: Betrunkene Jugendliche schlagen Busfahrer in Vorarlberg krankenhausreif)

Diebesbande schlug bereits in Bochum zu - Tatverdächtige nun in Memmingen in U-Haft

Den Angaben der Beamten zufolge fanden sie im Wagen der Bande später einen ebenso manipulierten Rucksack mit zwei vermutlich gestohlenen Kleidungsstücken. Die teure Kleidung war wohl zum Weiterverkauf bestimmt, vermutet die Polizei.

Für ein mutmaßliches Mitglied der Diebesbande ist jedenfalls Schluss: Die Lindauer Bundespolizisten führten die festgenommene Frau, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, am Sonntagnachmittag dem Amtsgericht Günzburg vor. Im Anschluss brachten sie die Tatverdächtige in die Justizvollzugsanstalt Memmingen. (Lesen Sie auch: Zwei Polizisten bei Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz erschossen - Täter flüchtig)

