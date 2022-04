Grenzpolizei stellt diese gestohlene Luxus-Karosse bei Kontrolle sicher

Die Lindauer Grenzpolizei hat ein gestohlenes Luxus-Fahrzeug bei einer Kontrolle an der A96 entdeckt. Die Beamten landeten einen weiteren Fandungs-Treffer.

Die Polizei hat ein gestohlenes Luxus-Auto an der A96 bei Lindau sichergestellt. Zivilfahnder der Lindauer Grenzpolizei hielten am späten Donnerstagvormittag einen Autotransporter mit polnischer Zulassung an, der aus der Schweiz und Österreich kam und in Richtung Norden unterwegs war. Die drei Transporteure aus Rumänien und Frankreich zeigten ihre Ausweise vor, konnten aber für den Wagen mit französischen Kennzeichen keine Papiere vorlegen.

Bei dem Luxus-Auto handelt es sich um einen etwa zehn Monate alten Plug-In Hybrid der japanischen Luxusmarke Lexus im Wert von mindestens 45.000 Euro. Die Polizisten fanden über ihr Informationssystem heraus, dass der Wagen kurz nach seiner Zulassung in Frankreich im Juni 2021 gestohlen worden war.

Französische Justiz schreibt Lexus zur Suche aus

Die Justiz in Grenoble (Frankreich) hatte den Lexus zur Suche ausgeschrieben. Die Grenzpolizei fand zudem heraus, dass die drei Transporteuer offenbar lediglich beauftragt worden waren, um das Auto abzuholen. Sie wurden daher als Zeugen vernommen und mithilfe eines Dolmetschers befragt. Und so ermittelten die Beamten den Käufer aus Rumänien und die Umstände des Erwerbs.

Unterlagen zufolge hatte eine Scheinfirma das Fahrzeug bereits in Frankreich vom rechtmäßigen Besitzer angemietet. So hätte der Lexus rasch weiter verkauft werden können. Die Lindauer Grenzpolizei schaltete Staatsanwaltschaft und Bundeskriminalamt ein - die Justiz von Frankreich wurde noch am Nachmittag über den Fahndungstreffer informiert. Der Luxus-Hybrid wurde im Hof der Grenzpolizeiinspektion Lindau abgeladen und sichergestellt.

Polizei landet weiteren Fahndungs-Treffer

Doch damit nicht genug: Einer weiteren Streife der Grenzpolizei Lindau fiel nahezu zeitgleich mit der Kontrolle des Autotransporters ein Ford Transit mit vier Insassen in der Nähe auf. Auch hier landeten die Beamten einen Fahndungs-Treffer: Ein 38-jähriger Kurierfahrer aus Rumänien war zur Festnahme im Fahndungscomputer registriert. Die Staatsanwaltschaft Coburg suchte ihn seit März wegen Unfallflucht.

Einem Strafbefehl in Höhe von rund 2100 Euro hatte der 38-Jährige nicht bezahlt. Darum war er zu einer Freiheitsstrafe von 40 Tagen zur Festnahme ausgeschrieben worden. Nachdem der Paketzusteller die Geldstrafe nicht begleichen konnte, informierten die Grenzpolizisten die zuständige Polizei Leutkirch. Um die Ermittlung des Lexus weiter voranzutreiben, übernahm eine Streife der Polizei Leutkirch den 38-Jährigen. Nachdem er zumindest einen Teil seiner Strafe begleichen konnte, durfte der Mann weiterfahren.

