Rücklichter schwarz lackiert: Polizei stellt Tuning-Verstöße in Lindau fest

Die Polizei kontrolliert am Montag Poser und Tuner in Lindau. Bei einem getunten Auto waren die Rücklichter kaum mehr zu sehen.

02.05.2023 | Stand: 13:03 Uhr

Am Montag hat die Polizei Poser und Tuner in Lindau kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten Verstöße an vier Fahrzeugen, berichten sie. Ein 48-jähriger Österreicher hatte die Rücklichter seines Autos schwarz lackiert, sodass das Licht der Rückleuchten kaum noch zu erkennen war. Außerdem hatte er den Ansaugtrakt des Autos manipuliert. Er entfernte ein Ansaugrohr und sägte den Luftfilterkasten am Boden auf, damit das Auto erheblich lauter wird.

Lindau: Vier Verstöße bei Kontrollen in der Tuning-Szene

Der 48-Jährige musste sein Auto vor Ort abstellen. Er ließ sich von einem Verwandten die originalen Rückleuchten vorbeibringen und verbaute diese vor Ort an sein Auto. Danach durfte er zurück nach Österreich fahren.

Ein 22-Jähriger erhält ebenfalls eine Anzeige, weil er eine Sportansaugung verbaut hatte, diese aber nicht für sein Auto freigegeben war. Es fehlte außerdem die Eintragung. Bei zwei weiteren Autos beanstandeten die Beamten einen nicht freigegebenen Heckspoiler und eine nicht eingetragene Auspuffanlage.

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.