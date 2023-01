Polizei verbietet Weiterfahrt: Insassen heuern betrunkenen "Ersatzfahrer" an

Ungewöhnliche Kontrolle für die Lindauer Polizei: Sowohl der Fahrer als auch dessen Ersatz haben Drogen genommen. Und es wird noch kurioser.

15.01.2023 | Stand: 14:24 Uhr

Eine Streife des Zolls hat am Samstagabend ein ungarisches Fahrzeug mit drei Insassen auf der A96 bei Lindau kontrolliert und damit einen kuriosen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut den Beamten wurde der Wagen an der Anschlussstelle Sigmarszell herausgewunken. Im Auto befanden sich neben den drei Männer im Alter von 20, 27 und 47 Jahren diverse Waren aus der Schweiz, die nicht ordnungsgemäß verzollt waren.

Kontrolle bei Lindau: Fahrer positiv auf Drogen getestet

Weil die Polizisten vermuteten, dass das Trio Drogen konsumiert hatte, riefen die Zoll-Beamten eine Streife der Lindauer Polizei hinzu. Diese machte beim 27-jährigen Fahrer einen Drogentest, der positiv auf Amphetamin und Metamphetamin reagierte. Die Polizisten nahmen ihn daher zu einer Blutentnahme mit zur Dienststelle. Sollte sich der Verdacht bestätigen, muss er ein Bußgeld von 500 Euro bezahlen und erhält einen Monat lang Fahrverbot.

Nachdem der 27-Jährige zu seinem Wagen zurückgebracht worden war, erklärte er den Beamten, dass sein Bruder, der bereits am Steuer saß, die Fahrt fortsetzen könne. Der Ersatzfahrer musste darauhin auf zum Drogentest - der prompt anschlug. Da er zuvor nicht gefahren war, muss der Mann aber kein Bußgeld bezahlen. Weil der dritte Mann im Auto keinen Führerschein besaß, durften die Männer ihre Fahrt nicht fortsetzen. Die Polizei-Beamten nahmen ihnen die Fahrzeugschlüssel ab.

Verbot umgehen: 21-jähriger Lindauer soll weiterfahren

Kurze Zeit später meldeten sich die Männer telefonisch bei der Dienststelle und erklärten, sie hätten einen fahrtüchtigen Fahrer gefunden. Die Polizisten fuhren daher zum dritten Mal an die Anschlussstelle Sigmarszell und trafen dort auf einen 21-jährigen Lindauer, der nun den Wagen fahren sollte. Auf die Frage, wie er zu der Anschlussstelle gekommen sei, gab er an über die Autobahn gelaufen zu sein. Im Rucksack des 21-Jährigen fand die Polizei mehrere Spraydosen. Danach befragt erklärte der Lindauer, dass er geplant hatte an Containern zu sprayen. Dabei hätten ihn die drei Männer aus Ungarn angesprochen und ihm Geld geboten, wenn er sie bis zur nächsten Ausfahrt in Weißenberg fahren würde. So wollten die Männer offenbar das Fahrverbot der Polizei umgehen.

Ersatzfahrer erhält ebenfalls Anzeige

Die Beamten fuhren den Lindauer anschließend zu seinem abgestellten Fahrrad zurück. Der 21-Jährige war offenbar betrunken und obwohl die Beamten ihn mehrfach darauf hinwiesen, dass er so nicht mit dem Fahrrad fahren dürfe, stieg er auf und radelte los. Da die Streife ihm weder zu Fuß noch mit dem Auto folgen konnte, fuhren sie zu seiner Wohnung und warteten dort auf ihn. Der junge Mann traf Schlangenlinien fahrend ein und wurde für eine Blutuntersuchung mit auf die Dienststelle genommen. Auf dem Weg dorthin gestand er zudem, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.