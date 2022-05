Starker Rauch dringt aus Wohnung in Lindau - Polizei rettet Bewohnerin aus misslicher Lage

In einer Lindauer Wohnung hat ein Topf mit verbrannten Kartoffeln zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Warum die Bewohnerin nicht eingreifen konnte.

04.05.2022 | Stand: 14:37 Uhr

Ein Topf mit verbrannten Kartoffeln hat am Dienstag zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung in Lindau geführt. Die Polizei war gegen 12.45 Uhr alarmiert worden, dass aus dem vierten Stock des Hauses im Bereich der Friedrichshafener Straße eine Rauchwolke komme. Laut Angaben der Polizei hörten die Beamten vor Ort eine Frau aus der Wohnung rufen.

Aus diesem Grund traten sie die Türe ein. In der Wohnung fanden sie eine 54-Jährige vor, die auf dem Boden zwischen einem Rollstuhl und einem Schrank eingeklemmt war. Auf dem Herd stand ein Topf mit Kartoffeln, die bereits stark verbrannt waren. Die Polizisten löschten die Kartoffeln und brachten die Frau aus der verrauchten Wohnung. Dort kümmerten sich die hinzugerufenen Rettungskräfte um die 54-Jährige und brachten sie in ein Krankenhaus.

