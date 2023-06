"Ekelerregende Zustände": Süßwarenhersteller produziert in Lindau trotz Verbots weiter

Ein Süßwarenhersteller in Lindau hat sich offenbar nicht an ein Verbot gehalten. Das Unternehmen produzierte weiter und muss nun mit Konsequenzen rechnen.

27.06.2023 | Stand: 06:02 Uhr

Ein Unternehmer in Lindau wiedersetzt sich offenbar hartnäckig Auflagen der Behörden. Laut Landratsamt Lindau hat er trotz Verbots weiter Lebensmittel produziert und in Umlauf gebracht.

Das Landratsamt hatte die Produktion des Betriebes auf der Insel Lindau im September vergangenen Jahres eingestellt und dem Unternehmer sowohl die Herstellung als auch den Vertrieb von Lebensmitteln untersagt. Zuvor war die Behörde auf massive Mängel gestoßen. Die Rede war von „ekelerregenden Zuständen“, Motten und Larven tummelten sich sowohl in Ausgangsprodukten als auch in fertigem Gebäck. Bekannt war der Betrieb für Florentiner, damit hatte er auch einige Cafés beliefert.

Landratsamt: Betrieb in Lindau kümmerte sich nicht um Auflagen

Nach Angaben des Landratsamtes Lindau hat sich der Betrieb allerdings wenig um die Auflagen gekümmert. Mehrfach habe sich der Unternehmen der Schließung widersetzt, weiter Süßwaren produziert und auch in Umlauf gebracht. Um das tun zu können, hat der Unternehmer laut Landratsamt auch amtliche Siegel gebrochen. Aufgrund der Ermittlungen der Lebensmittelüberwachung und des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sind mittlerweile Strafverfahren eingeleitet worden. Trotzdem hat der Unternehmer laut Landratsamt Lindau seine Süßwaren weiter hergestellt und in Umlauf gebracht, entweder im eigenen Namen oder über Dritte. Mehrfach seien deshalb bereits produzierte Süßwaren vernichtet worden.

Täglich kommen Kontrolleure zur Lebensmittelkontrolle in Lindau

Die Lebensmittelkontrolle schlägt mittlerweile fast täglich in dem Betrieb auf, zudem hat das Landratsamt nach eigenen Angaben die Schlösser an dem Geschäft austauschen lassen, in dem sich Laden und Produktion befinden. Zudem habe es zeitweise wohl als Schlafstelle gedient. Die Räume dürfen die Verantwortlichen nur noch betreten, um sie in einen Zustand zu bringen, der für eine Produktion von Lebensmitteln Voraussetzung ist. Entsprechende Auflagen hatten die Behörden dem Mann bereits im vergangenen Jahr erteilt – offenbar ohne Erfolg. Zwölf Mängel waren damals festgestellt worden. So gab es in dem Geschäft keine Trennung von reinen und unreinen Bereichen, Putz blätterte von den Wänden, ein Handwaschbecken für Kalt- und Warmwasser fehlte ebenso wie ein Reinigungskonzept.

Der Lindauer Landrat Elmar Stegmann nutzt den Vorfall, um auf einen anderen Mißstand aufmerksam zu machen. Die Behörde hat in der Lebensmittelüberwachung drei Stellen. Besetzt sind laut Stegmann aber nur 1,1. Damit könne die Behörde dem eigenen Anspruch, Menschen vor unhygienischen oder gefährlichen Lebensmitteln zu schützen, „nicht annähernd gerecht werden“. Darauf habe das Amt sowohl Freistaat als auch Regierung von Schwaben mehrfach hingewiesen.

