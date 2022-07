Unbekannte greifen Autofahrer in Lindau an und bedrohen ihn mit einem Messer

In Lindau haben Unbekannte einen Autofahrer am Tierheim angegriffen, beleidigt und mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.

07.07.2022 | Stand: 13:22 Uhr

In Lindau haben Unbekannte einen Mann am Mittwochnachmittag beleidigt, angegriffen und mit einem Messer bedroht. Laut Polizei fuhr der 47-Jährige zusammen mit seiner Frau auf der Frauenhoferstraße in Richtung Tierheim. Auf Höhe das Bahndammes kam ihm ein Radfahrer entgegen. Dabei kam es zu einem Streitgespräch.

Lindau: Unbekannte greifen Mann in Lindau an

Danach fuhr der 47-Jährige aber weiter bis zum Tierheim. Dort wurde er unvermittelt von einem unbekannten Mann tätlich angegriffen und geschubst. Zeitgleich erschien ein zweiter Unbekannter, der den 47-Jährigen mit einem Messer bedrohte.

Die Ehefrau des Mannes schritt ein. Dadurch ließen die Unbekannten von dem 47-Jährigen ab. Die beiden unbekannten Männer, die laut Polizei deutlich unter Alkoholeinfluss standen, flüchteten in Richtung der österreichischen Grenze. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Nummer 08382/9100 in Verbindung zu setzen.

