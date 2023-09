Unbekannte versenken mannshohe Kabelrolle im Bodensee - Polizei sucht Zeugen

Wer hat Personen in Lindau am Bodensee dabei beobachtet, wie sie eine große Kabelrolle im Wasser versenkten? Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

28.09.2023 | Stand: 12:31 Uhr

Unbekannte haben eine große, mannshohe Kabelrolle im Bodensee illegal versenkt. Wie die Polizei berichtet, musste ein Bagger die Rolle in der Nähe des Ufers am Lindauer Toskanapark bergen. Den Ermittlungen der Polizei zufolge, müssen die Täter den Gegenstand zwischen dem Dienstagabend und dem Mittwochmorgen in den See manövriert haben.

Kabelrolle im Bodensee versenkt - mehrere Personen müssen daran beteiligt gewesen sein

Es handelt sich demnach um eine Kabelrolle, auf die Leerkabel für Glasfaserkabel aufgerollt waren. Da die Rolle ein hohes Gewicht habe, müssen mehrere Personen an der Aktion beteiligt gewesen sein. Ob ein Schaden entstanden ist, ist noch nicht klar. Die Lindauer Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 08382/9100 entgegen.

