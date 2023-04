Unbekannter bricht zum zweiten Mal in Keller in Wohnhaus in Lindau ein

Zum zweiten Mal bricht ein Unbekannter in der Nacht in den Keller eines Wohnhauses ein. Was er dort gesucht hat.

30.04.2023 | Stand: 12:06 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2.20 Uhr ist ein Unbekannter in den Keller eines Wohnhauses im Bereich des Reichsplatz in Lindau eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, brach der Unbekannte bereits zum zweiten Mal in dieses Haus ein.

Ein Anwohner meldete der Polizei den Vorfall, nachdem er nachts ein Geräusch gehört hatte. Während der Anwohner mit der Polizei telefonierte, flüchtete der Einbrecher über den Reichsplatz in Richtung Lindaviabrunnen. Die Fahndung war bislang erfolglos.

Unbekannter bricht in Keller in Lindau ein - Zeugen gesucht

Der Unbekannte brach bereits am 13. April in das Anwesen ein. Beim letzten Mal sowie beim Einbruch an diesem Wochenende bediente sich der Unbekannte an den Getränken im Keller. Er entstand ein geringer Entwendungsschaden.

So wird der Unbekannte beschrieben:

Groß, etwa 1,90 Meter

Er hat einen auffälligen Haarschnitt. Mehr Details nennt die Polizei dazu nicht.

Der Mann trug eine dunkle Jogginghose und einen dunklen Hoodie.

Er könnte Osteuropäer sein, weil er in einer slawischen Sprache geflucht habe.

Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Lindau unter der Telefonnummer 08382/9100 melden.

