Dealer, Schmuggler und unter Drogeneinfluss am Steuer: Einsätze der Schleiderfahnder im Allgäu

Die Allgäuer Schleiderfahnder haben ein einsatzreiches Wochenende hinter sich. Sie deckten mehrere Drogendelikte in Lindau und Memmingen auf.

Von Allgäuer Zeitung

18.09.2022 | Stand: 13:24 Uhr

Die Schleiderfahnder aus Lindau deckten am Wochenende mehrere Drogendelikte auf. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, stellten die Beamten am Freitag am Lindauer Bahnhof Reutin eine zweistellige Grammzahl Marihuana sicher. Ein 21-Jähriger, der im Bereich Lindenberg wohnt, hatte die Drogen bei sich getragen.

