Auto mit angehängtem Wohnwagen prallt bei B31 gegen einen Baum

06.06.2023 | Stand: 19:22 Uhr

Auf der B31 bei Lindau ist am Dienstagmittag ein Auto mit einem angehängten Wohnwagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Insassen bei dem Unfall teils schwer verletzt.

Demnach kam das Auto gegen 12.30 Uhr auf der B31 in einer Kurve ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeugs von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 78-jährige Fahrer wurde laut Polizeiinformationen leicht verletzt, seine 85-jährige Beifahrerin dagegen schwer.

Die Frau musste per Notfallhubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr, sagt eine Polizeisprecherin. Sowohl am Auto, als auch am Anhänger entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt summiert sich die Schadenssumme auf etwa 15.000 Euro. Die Straße B31 war laut Polizei etwa 1,5 Stunden gesperrt.

