Verbotenes Abschleppen wird ein teures Vergnügen

Ein Österreicher wollte mit seinem Auto einen nicht zugelassenen Pkw mit einer Abschleppstange von Lindau über die Grenze bringen. Das war nicht erlaubt.

19.01.2023 | Stand: 13:56 Uhr

Einen Fall von verbotenem Abschleppen haben Beamte der Lindauer Polizeiinspektion am Mittwochmittag gegen 12 Uhr in der Breiten Straße festgestellt. Ein 20-jähriger Mann aus Vorarlberg wollte mit seinem in Österreich zugelassenen Opel einen BMW ohne Zulassung von Lindau nach Österreich bringen. Dazu wurden beide Fahrzeuge mit einer Abschleppstange verbunden, obwohl der BMW fahrbereit war. Dies ist jedoch laut der deutschen Straßenverkehrsordnung nicht zulässig. Der abgeschleppte BMW hätte zugelassen und versichert sein müssen. Zusätzlich ist bei solchen Gespannen eine erweiterte Fahrerlaubnis für Anhänger erforderlich. Diese konnte der Fahrer des Opels jedoch vorweisen.

Gegen den Fahrer des abgeschleppten BMW, ein ebenfalls 26-jähriger Österreicher, wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz und eine Ordnungswidrigkeit nach der Fahrzeugzulassungsverordnung eingeleitet.

Im Ergebnis war es ein teures Abschleppen. Richtig wäre nach Polizeiangaben gewesen, den Pkw aufzuladen und mit einem Hänger oder Abschleppwagen wieder nach Österreich zu bringen.