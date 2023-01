Vermisste Jugendliche in Lindau aufgegriffen

Die Polizei hat zwei vermisste Jugendliche in Lindau am Bahnhof aufgegriffen. Die Mädchen kommen aus dem Bodenseekreis und sind von zuhause ausgerissen.

20.01.2023 | Stand: 13:45 Uhr

Am Donnerstagnachmittag hat die Bundespolizei zwei vermisste Jugendliche am Reutiner Bahnhof in Lindau aufgegriffen. Gegen 14.30 Uhr kontrollierten sie die beiden Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren, teilt die Polizei mit. Dabei stellten die Beamten fest, dass beide gesucht wurden und zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben waren. Außerdem fanden sie bei einem der Mädchen ein Messer, das sie sicherstellten.

Die Mädchen kommen aus Überlingen und Mühlhofen im Bodenseekreis. Die Polizei informierte die Erziehungsberechtigten, die die Jugendlichen abholten. Wegen des gefundenen Messers leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

