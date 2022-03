Jugendliche versuchen in Lindau einen Münzautomaten zu knacken

In Lindau bemerkte ein Anwohner, dass zwei Jugendliche versuchten einen Münzautomaten in einer Waschküche aufzubrechen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

01.03.2022 | Stand: 13:21 Uhr

Ein Bewohner eines Mehrparteienhauses in Reutin hat zwei Jugendliche bei dem Versuch erwischt einen Münzautomaten zu knacken. Nach Angaben der Polizei wurde der Bewohner Montagnacht gegen Mitternacht auf ein Geräusch im Keller aufmerksam. Laut Polizei versuchten zwei bislang unbekannte Jugendliche in der Von-Behring-Straße einen Münzautomaten in der von außen freizugänglichen Waschküche aufzubrechen.

Als die jungen Männer den Bewohner bemerkten, flüchteten sie schnell. Der Automat wurde beschädigt, aber die Einbrecher konnten nichts stehlen. Zeugen können sich bei der Polizei Lindau unter der Telefonnummer 08382/910-0 melden.

