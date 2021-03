15-Jähriger geht in Lindau auf seine Schwester los - Grund war ein ausgeschaltetes WLAN

In Lindau musste die Polizei am späten Montag zu einem handgreiflichen Streit zwischen Geschwistern ausrücken. Es ging um ein ausgeschaltetes Wlan.

In Lindau kam es am späten Montag zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 15-jährigen Jungen und seiner 18-jährigen Schwester. Der Grund laut Polizei: Die Mutter hatte das Wlan ausgeschaltet.

Der Streit darum artete so aus, dass die Mutter die Polizei verständigte. Das beruhigte die Situation aber nicht etwa - im Gegenteil: Der Jugendliche malträtierte seine Schwester, um die Mutter dazu zu bewegen, die Polizei wieder „abzubestellen“.

Lindau: Polizei nimmt gewalttätigen 15-Jährigen in Gewahrsam

Erst als die Beamten eintrafen, kehrte wieder Ruhe ein. Trotzdem nahm die Polizei den 15-jährigen Jungen in Gewahrsam, da nicht auszuschließen war, dass er wieder gewalttätig wird (Lesen Sie auch: Mann hält Stadtbusverkehr in Lindau auf und gerät in Rangelei).