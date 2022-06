Lindauer Brennerin gehört zu den Top Ten in Bayern

Sonja Büchele aus Lindau erhält für ihre Edelbrände den Staatsehrenpreis. Sie gehört damit zu den zehn besten Schnapsbrennern in Bayern.

26.06.2022 | Stand: 08:00 Uhr

Nur die besten Zutaten, jede Menge Muße und noch mehr Geduld, Fingerspitzengefühl, eine gute Nase, Leidenschaft und eine Riesenportion Neugier – das alles zusammen ergibt das Erfolgsrezept für ausgezeichnete Edelbrände. Zumindest hat es Sonja Büchele so mit ihren hochprozentigen Destillaten zum Staatsehrenpreis geschafft. Damit ist die Lindauerin eine der zehn besten Brenner in Bayern.

Alle zwei Jahre lassen Kleinbrenner ihre hochprozentigen Erzeugnisse bei der Bayerischen Obstbrandprämierung bewerten. So verkostete eine Expertenjury heuer 546 Edelbrände von Kleinbrennerbetrieben aus Franken, Südostbayern und Lindau und vergab 259 Gold- und 215 Silbermedaillen. Zehn Betrieben verlieh Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber den Bayerischen Staatsehrenpreis, davon kamen mit Sonja Büchele aus Lindau und Anton Eisele aus Offingen zwei Brenner aus dem Kleinbrennerverband Lindau.

Sonja Büchele kommt ursprünglich nicht aus der Landwirtschaft

„Es gab heuer sehr viele gute Ergebnisse. Das spricht dafür, dass die Qualität immer höher wird“, weiß Sonja Büchele, die sich als Beisitzerin im Lindauer Kleinbrennerverband engagiert. Zwar kommt die gebürtige Wangenerin ursprünglich nicht aus der Landwirtschaft, trotzdem kam die heute 47-Jährige mit drei Jahren das erste Mal bewusst mit dem Brennertum in Berührung. Sie erinnert sich noch gut daran, wie ihr Großvater sie in seine Brennerei nach Eriskirch mitnahm. Dann, vor 22 Jahren, als sie zu ihrem damaligen Freund und späteren Ehemann Stefan Büchele auf den Obsthof Schöngarten nach Lindau zog, übernahm sie die Brennerei ihres gerade erst verstorbenen Schwiegervaters. Aber eher aus einer „Notwendigkeit“ heraus.

Brennerin Sonja Büchele erhielt von Ministerin Michaela Kaniber den Staatsehrenpreis. Bild: Hauke Seyfarth

Bald entwickelte sich eine Leidenschaft. 2017, als ihre beiden Buben alt genug waren, machte Büchele die Ausbildung zur Edelbrand-Sommelière in Weihenstephan. In den beiden Folgejahren setzte die gelernte Groß- und Einzelhandelskauffrau noch eins drauf, machte die Ausbildung zur staatlich geprüften Brennerin und war damit nach Conni Gierer aus Nonnenhorn die zweite Frau im Kleinbrennerverband Lindau mit diesen Ausbildungen.

Lesen Sie dazu auch: Allgäu-Brennerei Sulzberg stellt jetzt auch Gin, Rum und Whisky her

Lesen Sie auch

Farny-Brauerei zieht Bilanz: Bier soll 2022 nicht mehr teurer werden Brauerei aus Kisslegg

Als Zutaten für ihre Erzeugnisse verwendet Sonja Büchele nur die Besten. Die, die vom Hof stammen, wie etwa Birnen und Äpfel, sind Bioland-zertifiziert. Weil aber jene Produkte, die sie dazukauft, wie etwa Schlehen oder Vogelbeeren, in Bioqualität zu teuer wären und sie deshalb konventionell angebaute nimmt, darf sie ihre Brennerei nicht als Biobetrieb bezeichnen. Was der Qualität keinen Abbruch tut. „Mir hilft auch immer meine Neugier darauf, ob man´s besser machen kann und ob es vielleicht noch einen anderen Weg gibt“, erklärt Büchele.

Fall des Branntweinmonopols 2018

Die gesetzliche Voraussetzung für neue Wege kam mit dem Fall des deutschen Branntweinmonopols 2018. Seitdem dürfen Kleinbrenner auch Stoffe brennen, die sie die 100 Jahre davor nicht verwenden durften. Wie etwa Getreide oder Wacholder. Beides Grundzutaten für Whisky oder Gin.

Lesen Sie dazu auch: Kleinbrenner aus dem Landkreis Lindau brennen jetzt Whisky

Den Schöngarten Blue Gin hatte die Brennerin bald schon gebrannt. Den Wunsch, auch einen Whisky zu produzieren, bescherte ihr zuerst eine interessante Woche in Schottland und dann viele schlaflose Nächte in Lindau. „Mein erster Whisky sollte ein angenehmer, süßer Mädle-Whisky werden“, sagt sie, ohne den typischen Torfgeschmack. Und das ist ihr, wie der Staatsehrenpreis beweist, offenbar bestens gelungen.

Ihren Erfolg nutzt Sonja Büchele, um ihre Produkte zu vermarkten. Dafür, und weil sie selbst wissen will, wo sie im Vergleich mit ihren Brennerkollegen steht, reicht sie alle zwei Jahre vier Produkte zur Prämierung ein.

„Es ist nie gleich, weil auch das Obst nie das gleiche ist.“ Das ist es auch, was das Brennen für Sonja Büchele so spannend macht: „Man hat eine Sauerkirsche und wenn man die an zwei verschiedene Brenner gibt, dann kommen zwei komplett unterschiedliche Produkte raus. Und genau das ist das faszinierende: In jedem Brand steckt die Persönlichkeit des Brenners.“