Lindauer Zeughausmarkt: Das sollten Sie über den Weihnachtsmarkt 2023 wissen

Der Weihnachtsmarkt 2023 auf der Lindauer Insel findet am ersten Adventswochenende im Zeughaus statt. Alles was Sie dazu wissen müssen, erfahren Sie hier.

29.11.2023 | Stand: 13:26 Uhr

Der Lindauer Zeughausmarkt findet traditionell am ersten Adventswochenende im historischen Zeughaus auf der Insel in Lindau statt. In diesem Artikel erfahren Sie alles Wichtige rund um den Lindauer Weihnachtsmarkt. Unter anderem beantworten wir folgende Fragen:

Wann findet der Lindauer Zeughausmarkt 2023 statt?

Was ist auf dem Lindauer Weihnachtsmarkt im Zeughaus geboten?

Wo kann man auf der Lindauer Insel parken?

Steckbrief: Der Zeughausmarkt Lindau auf einen Blick

Name: 14. Lindauer Zeughausmarkt 2023

14. Lindauer Zeughausmarkt 2023 Ort: 88131 Lindau Historisches Zeughaus auf der Insel Lindau (Unterer Schrannenplatz 10)

88131 Historisches Zeughaus auf der Insel Lindau (Unterer Schrannenplatz 10) Termin: 1. Dezember bis 3. Dezember 23

1. Dezember bis 3. Dezember 23 Umfang: Handgefertigte Waren aus Kunst, Handwerk, Design und Kulinarik Die Weihnachtsinsel beim Zeughaus in Augsburg. Abseits vom Trubel auf dem Christkindlesmarkt geht es hier gemütlicher zu. Bild: Michael Hochgemuth Bild: Michael Hochgemuth

Weihnachtsmarkt Lindau Insel Öffnungszeiten: Wann findet der Weihnachtsmarkt im Zeughaus statt?

Der Zeughausmarkt in Lindau findet traditionell immer am ersten Adventwochenende statt. In diesem Jahr öffnet der Markt von Freitag, 1. Dezember bis Sonntag, 3. Dezember 2023 im Zeughaus auf der Insel in Lindau (Unterer Schrannenplatz 10) am Bodensee. Die Öffnungszeiten:

Freitag, 1. Dezember: von 19 bis 22 Uhr

von 19 bis 22 Uhr Samstag, 2. Dezember: von 11 bis 19 Uhr

von 11 bis 19 Uhr Sonntag, 3. Dezember: von 11 bis 17 Uhr

Programm: Was wird beim Zeughausmarkt auf der Lindauer Insel geboten?

Beim Lindauer Zeughausmarkt bieten Aussteller aus Deutschland, Österreich und Italien ihre winterlich-weihnachtlichen Produkte und Waren aus den Bereichen Kunst, Handwerk und Design an. Das Angebot erstreckt sich dabei von Textilien über Schmuck und Taschen bis hin zu Geschirr, Spielzeug, Papeterie und Deko. Auch aus der Sparte Genuss und Kulinarik sind Aussteller im Zeughaus vertreten.

Anreise mit dem Auto: Wo kann ich an der Lindauer Insel parken?

Weihnachtsmarkt-Besucher, die mit dem Auto anreisen, können sowohl auf als auch kurz vor der Insel in Lindau ihr Fahrzeug abstellen. Folgende Parkplätze eignen sich besonders, um von dort aus auf den Zeughausmarkt zu laufen:

Parkplatz P3 am Karl-Bever-Platz (vor Lindau Insel)

Parkplatz Spielbank Lindau

Parkplatz am Kirchplatz

Parkplatz Bahnhof Lindau-Insel

Parkhaus P4 an der Inselhalle

Weitere Parkmöglichkeiten in Lindau finden Sie hier.

Anreise mit Bus und Bahn: Wie kommt man zum Zeughausmarkt Lindau?

Besucher des Weihnachtsmarktes, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchten, haben die Möglichkeit, mit dem Zug zum Bahnhof Lindau-Insel oder zum Bahnhof Lindau-Reutin zu fahren (Reiseauskunft hier bei der Deutschen Bahn). Vor Ort ist zudem der Stadtbus Lindau unterwegs (Übersicht zum Streckennetz Lindau hier).

Wo kann ich in Lindau übernachten?

Weihnachtsmarkt-Besucher können in Lindau und den Stadtteilen Aeschach, Bad Schachen, Degelstein, Hochbuch, Hoyren, Insel, Oberreitnau, Oberreutin, Reutin, Rickenbach, Schönau, Unterreitnau, Wannenthal und Zech übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Lindau Tourismus und Kongress GmbH unter Telefon +49 8382 8899 900 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Zeughausmarkt auf der Lindauer Insel?

Der Zeughaus Lindau e.V. veranstaltet den 14. Weihnachtsmarkt Lindauer Zeughausmarkt.

Hier finden sie eine Übersicht über die Weihnachtsmärkte im Allgäu 2023

In der Adventszeit locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.