Die Nachfrage nach Wohnraum in Lindenberg am Nadenberg ist ungebrochen. Was die Bauplätze kosten und welche Zielgruppe die Stadt im Auge hat.

13.04.2021 | Stand: 12:18 Uhr

Keine Frage: Die Aussicht ist gigantisch. Doch wer das herrliche Bergpanorama von seinem Eigenheim aus genießen möchte, der braucht dazu auch das nötige Kleingeld. Im neuen Baugebiet „Am Feriendorf Süd“ in Lindenberg sind noch sechs Baugrundstücke frei. Kostenpunkt: zwischen 360 und 425 Euro pro Quadratmeter.