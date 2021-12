Mann fährt mit Auto Fußgänger um und flüchtet

Ein Autofahrer hat am Donnerstag in Lindenberg (Westallgäu) einen Fußgänger übersehen. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Fahrer, den die Polizei nun sucht.

17.12.2021 | Stand: 13:23 Uhr

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der bei einem Unfall in Lindenberg (Landkreis Lindau) einen 17-Jährigen verletzt und sich anschließend aus dem Staub gemacht hat. Der Jugendliche war laut Polizei am Donnerstagmorgen gegen 6.05 Uhr auf dem Gehweg an der Gebhard-Huber-Straße unterwegs, als plötzlich ein Pkw aus dem Heckenweg kam.

Autofahrer übersieht Fußgänger in Lindenberg: Zusammenstoß

Der Autofahrer hatte den Fußgänger offenbar übersehen - daraufhin stieß sein Wagen mit dem Jugendlichen zusammen. Der 17-Jährige wurde dabei verletzt. Anstatt sich um den Fußgänger zu kümmern, setzte der Autofahrer zurück und fuhr auf dem Heckenweg einfach davon.

17-Jähriger kommt mit Prellungen ins Krankenhaus

Der 17-Jährige kam mit mehreren Prellungen ins Krankenhaus Lindenberg, wo er stationär behandelt wurde. Zeugenhinsweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08381/92010.

