Autofahrer missachtet Vorfahrt und kracht bei Lindenberg mit Roller zusammen

Ein 49-Jähriger Autofahrer missachtete am Dienstagmittag bei Lindenberg die Vorfahrt. Er stieß mit zwei Frauen auf einem Roller zusammen.

10.05.2023 | Stand: 13:18 Uhr

In Goßholz bei Lindenberg (Landkreis Lindau) hat es am Dienstagmittag einen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gegeben. Ein 49-jähriger Autofahrer wollte von einer Nebenstraße auf die Staatsstraße 2378 abbiegen und nach links in Richtung Stadtmitte fahren, teilt die Polizei mit. Dabei missachtete der Fahrer die Vorfahrt eines mit zwei Frauen besetzten Motorrollers.

Rollerfahrerin samt Mitfahrerin nach Zusammenstoß leicht verletzt

Es kam zum Zusammenstoß. Bei diesem wurden die 16-jährige Rollerfahrerin und ihre Beifahrerin leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

