Betrunkener Taxifahrer touchiert Lkw auf Supermarkt-Parkplatz

Auf einem Parkplatz in Lindenberg hat ein 65-jähriger Taxifahrer einen Lkw touchiert. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten einen Alkoholgeruch.

15.11.2022 | Stand: 12:54 Uhr

In Lindenberg hat ein betrunkener Taxifahrer am Montag einen Unfall auf einem Parkplatz verursacht. Laut Angaben der Polizei hatte der 65-jährige Taxifahrer am Nachmittag einen parkenden Lkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes touchiert, der gerade mit Ladearbeiten beschäftigt war. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls nahmen die Beamten bei dem Taxifahrer einen deutlichen Alkoholgeruch wahr.

Lindenberg: Taxifahrer verursacht Unfall auf Parkplatz

Ein daraufhin durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Aus diesem Grund stellten die Beamten den Führerschein des 65-Jährigen sicher und verhinderten seine Weiterfahrt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol. Bei dem Zusammenstoß entstand ein geringer Sachschaden von etwa 500 Euro.

