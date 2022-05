Nach vier Jahren endet die Amtszeit von Hutkönigin Vanessa Duelli (ehemals Höss). Für die 28-Jährige war es eine ereignisreiche Zeit. Wie es für sie weitergeht.

21.05.2022 | Stand: 11:53 Uhr

Ihre Tage als Hutkönigin sind gezählt: Nach einer pandemiebedingten Rekordamtszeit von vier Jahren gibt Vanessa Duelli (ehemals Höss) am Sonntag die Scherpe an ihre Nachfolgerin weiter. Zwischen 150 und 200 Termine hat sie in ihrer Amtszeit absolviert, geheiratet und ist inzwischen Mama von zwei Hutprinzessinnen. Über ihre ereignisreiche Zeit als Hutkönigin hat Anna Feßler mit ihr gesprochen.

