"Wir haben einen anderen Zugang zu den Kindern": Student hilft an der Grundschule Lindenberg

An der Grundschule unterstützt Valentin Klaus im Rahmen seines Dualen Studiums die Jugendsozialarbeit. Damit ist er einer von wenigen.

28.07.2023 | Stand: 09:58 Uhr

Wenn die Schülerinnen und Schüler Pause haben, ist für Valentin Klaus einer der wichtigsten Momente in seinem Arbeitstag: „Pausen haben viel Potenzial, da passiert viel“, weiß der Student. Der 21-Jährige aus Wangen ist seit April drei Tage die Woche an der Grundschule, die anderen zwei studiert er an der IU Hochschule Soziale Arbeit – teilweise online, teilweise vor Ort in Ulm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.