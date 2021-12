Falscher Brandalarm in Lindenberg am Montag: Ein Fall an den dortigen Schulen zeigt, wie teuer Alarmierungen sein können, die als schlechter Scherz herhalten.

16.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Die Polizei Lindenberg sucht jemanden, der sich einen Scherz erlaubt hat. Allerdings nicht irgendeinen Scherz, sondern einen üblen: Der Unbekannte hat in der Lindenberger Realschule am Montag einen Feuermelder ausgelöst und so die gesamte Räumung dieser und der benachbarten Mittelschule provoziert.