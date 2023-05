Lindenberg gab 2022 fast 50.000 Euro für Kultur aus

Obwohl Kulturamtsleiterin Kathrin Felle ihr zunächst angesetztes Budget überschritten hat, ist der Betrag vergleichsweie niedrig. Was die Stadt damit bietet.

12.05.2023 | Stand: 11:40 Uhr

Dr. Werner Hofstetter sprach seinen Stadtratskolleginnen und -kollegen aus der Seele. „Mit Kultur lässt sich nicht immer Geld verdienen. Kultur muss man sich leisten wollen. Und wir wollen sie uns leisten“, sagte der Zweite Bürgermeister, der die Sitzung in Abwesenheit von Stadtoberhaupt Eric Ballerstedt leitete.

Bei Festen steigen die Ausgaben deutlich

Für Konzerte, Theater oder Ausstellungen in der Stadt gibt Lindenberg in der Tat regelmäßig Geld aus. Sogar mehr als geplant. Das machte Kulturamtsleiterin Kathrin Felle in ihrem Jahresbericht für 2022 deutlich, den sie im Haupt- und Finanzausschuss präsentierte. 40.000 Euro wollte sie ausgeben, 46.610 Euro sind es geworden. „Vor allem die Festivitäten sind zum Teil mit den geplanten Budgets nicht mehr machbar. Infrastruktur, Sicherheitsauflagen und zum Beispiel Anlagentechnik sind deutlich teurer und mehr geworden“, verdeutlichte sie.

Lindenberg nimmt bei Kulturveranstaltungen weniger ein als erhofft

Auf der anderen Seite sind die Einnahmen geringer ausgefallen als erhofft. 28.000 Euro sollten es werden, rund 23.500 Euro sind es geworden. Was allerdings nicht daran liegt, dass es keine oder zu wenig Angebote gegeben hätte. Im Gegenteil: Mit dem kleinen Budget holt das Kulturamt immer wieder Hochkaräter und kleine Perlen in die Stadt – von Quadro Nuevo bis Sönke Wortmann, vom Landestheater bis zum Poetry-Slam. Vielmehr sind die Mindereinnahmen eine Folge der Corona-Pandemie.

"Aufbauarbeit" nach der Corona-Pandemie

„Da hat man gemerkt: Wir sind noch nicht durch“, sagt Felle. Denn auch wenn es viele verdrängt oder vergessen haben: 2022 war in den ersten Monaten von Einschränkungen geprägt. Und der Rest war vor allem „Aufbauarbeit“, wie sie es formulierte. Das Publikum habe erst wieder daran gewöhnt werden müssen, dass es nach der „Corona-Netflix-Zeit“ wieder kulturelle Angebote vor Ort gibt. Das habe vor allem die Veranstaltungen betroffen, die drinnen stattgefunden hatten. Auf dem Kulturboden und im Löwensaal schwankten die Besucherzahlen in der Regel zwischen 50 und 150.

Veranstaltungen im Freien ziehen immer

Anders bei Freiluftveranstaltungen. „Alles was outdoor war, da sind die Leute geströmt“, sagte Felle. Zum Beispiel zum Huttag, zur Nacht der Genüsse, zum Open-Air-Kino und zum Parknachtfestival.

Neben dem Rückblick wagte Felle auch eine erste vorsichtige Prognose für 2023. „Es sieht ziemlich gut aus“, sagte sie. Fünf von sechs Veranstaltungen waren ausverkauft. Und das, obwohl die Stadt im Programm für das erste Halbjahr die Eintrittspreise teilweise um ein bis zwei Euro erhöht hatte. „Wir sind immer noch günstiger als andere Säle“, sagte Felle.

Angesichts steigender Kosten für Energie & Co. brachte Kulturreferentin Hanni Windhaber sogar eine weitere Erhöhung ins Spiel: „Dieses hochklassige Angebot ist seinen Preis wert.“