Lindenberg geht an sein Erspartes: Wie die Stadt sonst noch an Geld kommt

Die Stadt Lindenberg greift erneut kräftig in die Rücklagen. Wie sich die Steuern entwickeln und was der Nadenberg macht. Sieben Erkenntnisse zum Haushalt 2023.

15.02.2023 | Stand: 19:51 Uhr

Wenn der FC Bayern mal wieder einen teuren Starfußballer verpflichtet, heißt es immer: Die gehen an ihr Festgeldkonto. Einen ähnlichen Kurs fährt die Stadt Lindenberg. Auch 2023 greift sie kräftig in die Rücklagen. Allerdings investiert sie nicht in Beine, sondern in Steine. Das meiste Geld fließt in die Kinderbetreuung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.