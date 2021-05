Lindenberg haucht der Kultur bald wieder ein wenig Leben ein

Das Parknachtfestival 2021 ist abgesagt. Dafür plant die Stadt auf dem Museumsplatz ein kleines Sommer-Open-Air. Und auch für den Huttag gibt es einen Plan B.

14.05.2021 | Stand: 07:22 Uhr

Die Nachricht kommt nicht wirklich überraschend, dürfte Musikliebhaber in ihrer Endgültigkeit aber dennoch schmerzen: Das Parknacht-Festival in Lindenberg fällt auch 2021 aus. „Für geselliges Zusammensitzen in lockerer Runde und ausgelassenem Tanzen vor der Bühne ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt“, bedauert Kultur- und Gästeamtsleiterin Kathrin Felle. Das Open-Air wäre am 19. Juni über die Bühne gegangen. Ein neuer Anlauf soll 2022 erfolgen.

Ein bisschen Livemusik unter freiem Himmel wird es demnächst in Lindenberg aber dennoch geben. Denn im gleichen Atemzug hat Felle ein kleines Sommer-Open-Air auf dem Museumsplatz angekündigt – „in der Hoffnung, dass wir das dann auch machen können“. Abhängig ist das von der weiteren Entwicklung der Corona-Zahlen im Landkreis Lindau. Die sehen derzeit gut aus.

Kathrin Felle leitet das Kultur- und Gästeamt in Lindenberg. Bild: Florian Wolf

Mit vier Veranstaltungsabenden wollen Felle und ihr Team der Kultur in Lindenberg nach monatelanger Durststrecke wieder Leben einhauchen. Den Auftakt macht der Kabarettist Uli Boettcher am 24. Juni mit seinem Programm „Ich bin Viele“. Genau eine Woche später steht der Lindenberger Liedermacher Werner Specht, dessen Bilder derzeit in einer Sonderausstellung im Hutmuseum gezeigt werden, mit seiner Gruppe „Westwind“ auf der Bühne (1. Juli). Gleich zweimal ist die Musik-Show „Notenlos durch die Nacht“ mit Andreas Speckmann und Bastian Pusch zu sehen – am 9. und 10. Juli. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter werden sie vom Museumsplatz in den Löwensaal verlegt.

Alle Veranstaltungen sind bestuhlt, die Besucher bekommen einen festen Platz zugewiesen. Das ist auch der Grund, weshalb Felle nicht auch die eine oder andere Band vom Parknachfestival auf dem Museumsplatz auftreten lässt. „Das entspricht einfach nicht dem Festival. Das Zielpublikum kauft sich keine Karte und setzt sich den ganzen Abend auf einen Stuhl“, sagt sie.

Stadt Lindenberg kauft neue Bühne für Veranstaltungen

Beim Sommer-Open-Air soll erstmals die neue mobile Bühne zum Einsatz kommen, die die Stadt kaufen wird. Ihr Vorteil: Sie lässt sich innerhalb kürzester Zeit und ohne großen Aufwand aufbauen. „Das schaffen zwei Leute innerhalb einer Stunde“, sagt Felle. Somit könne man künftig Kulturveranstaltungen deutlich flexibler durchführen – und beispielsweise erst am Tag selbst entscheiden, ob drinnen oder draußen.

Lesen Sie auch

Kein großes Fest zum Hut-Tag Die Hutkönigin bleibt ein Lindenberg ein weiteres Jahr im Amt

Die neue Bühne kann sowohl auf dem Museumsplatz stehen als auch im Stadtpark oder auf dem Stadtplatz. Zum Beispiel beim Huttag. Der hätte eigentlich am Sonntag (16. Mai) stattfinden sollen. Veranstaltungen dieser Art sind derzeit aber bekanntlich noch nicht zugelassen. Die Stadt will ihn aber in einer kleineren Version nachholen. Ein fixes Datum gibt es dafür noch nicht. „Wir werden das recht flexibel gestalten und bei Möglichkeit zuschlagen“, sagt Felle. Sprich: Wenn es entsprechende Lockerungen gibt.

Lindenberg plant einen "Huttag light" mit verkaufsoffenem Sonntag

Geplant ist ein „Huttag light“ ohne Wahl und Bühnenprogramm, dafür aber mit offenen Museen, einem kleinen Hutmarkt, ein paar Ständen in der Hauptstraße und geöffneten Geschäften. Damit der verkaufsoffene Sonntag für alle aber möglichst angenehm wird, ist das erst möglich, wenn die Corona-Lage ein spontanes Einkaufen ohne Termin zulässt. Bummeln gehört dazu.

Mehr zur Kultur in Lindenberg und zum Vorverkauf für das geplante Sommer-Open-Air gibt es hier.