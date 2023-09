Schüler aus Lindenberg räumen Titel bei „Jugend trainiert für Olympia“ ab

Das Gymnasium war beim Schülerwettbewerb erfolgreich, aber auch die Realschule hat geglänzt. Die Rennen waren nicht die einzige Herausforderung.

Deutschlands beste Mountainbiker kommen aus Lindenberg. Beim Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ hat sich das Gymnasium gleich zwei Titel geholt. Die Realschule durfte sich zudem über einen Vizetitel freuen. „Eine super Truppe“, lobt Sportlehrer Florian Aufter nach einem „perfekten Wettkampf mit vielen genialen Momenten“

Über das Landesfinale auf die große Bühne

Die Lindenberger hatten sich über das Bezirksfinale sowie eine überragende Vorstellung beim Landesfinale im Mai für die große Bühne qualifiziert. Das Finale der Deutschen Schulsportmeisterschaft wurde in Berlin ausgetragen. 47 Schulen aus acht Bundesländern waren mit rund 350 Kindern und Jugendlichen vertreten.

Mit rund zehn Stunden Fahrt hatten die Westallgäuer sicherlich den weitesten Weg aller Teilnehmer. Auch logistisch wurden sie vor Herausforderungen gestellt. Letztlich reisten die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte Florian Aufter (Gymnasium) und Carolin Göttlicher (Realschule) mit dem Zug in die Hauptstadt. Die Mountainbikes wurden von zwei Elternteilen in einem vom Humboldt-Institut zu Verfügung gestellten Transporter nach Berlin gefahren. Denn für die Räder wäre in der Bahn nicht genug Platz gewesen.

Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Das wurde bereits am ersten Wettbewerbstag ersichtlich. Im Reiterstadion war ein anspruchsvoller Hindernisparcours mit Wippen, Paletten, Balken, Rampen und engen Passagen zu bewältigen.

Den Lindenberger Mannschaften, die extra für das Bundesfinale von Intersport Haisermann einheitliche Radtrikots gesponsert bekommen haben, gelang dies prima. Sie fingen sich nur wenige Strafsekunden für das eigentliche Rennen ein, das am Folgetag an den Arkenbergen stattfand. Auf einer technisch wenig anspruchsvollen Strecke mit langen Schotterpassagen ging es bei viel Gegenwind konditionell zur Sache.

Lindenberg überzeugte auf ganzer Linie. In der Wettkampfklasse Jungen IV gewann das Gymnasium in 37:26 Minuten mit fast zweieinhalb Minuten Vorsprung auf die Realschule Bad Tölz. In der Einzelwertung belegten Benno Ullrich und Konstantin Kuhn hier außerdem die Plätze 1 und 2.

Auch in der Klasse Mixed II ging der Titel ans Gymnasium Lindenberg mit einer Zeit von 1:39:41 Stunden und fast elfeinhalb Minuten Vorsprung. Leni Burger war das schnellste Mädchen in diesem Wettbewerb, Karl Herzog hatte sogar mit Abstand die schnellste Einzelzeit – trotz eines platten Reifens am Ende des Rennens.

Die Realschule sicherte sich bei sehr starker Konkurrenz den Vizemeistertitel in der WK Mixed III. Mit einer Gesamtzeit von 1:06:32 Stunden hatte sie nur eine Minute Rückstand auf das Gymnasium Haltern am See.