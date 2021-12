Mann im Kreis Lindau bedroht Ehefrau mit Messer und verletzt sich selbst

In Lindenberg rückte die Polizei wegen einem Mann aus. Der 35-Jährige drang in die Wohnung seiner von ihm getrennt lebende Ehefrau ein und griff zur Waffe.

20.12.2021 | Stand: 16:05 Uhr

Am Sonntag ist die Polzei im Kreis Lindau wegen einem Mann alarmiert worden, der eine Frau bedrohte. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in Lindenberg. Dort drang ein 35-jähriger Mann in die Wohnung seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau ein. Als die Lindenberger Polizeistreife vor Ort eintraf, bewaffnete sich der Mann mit einem Messer.

Mann greift im Kreis Lindau zum Messer - leistet erheblichen Widerstand gegen Polizei

Nach Polizeiangaben bedrohte er die Frau und äußerte auch, dass er sich selbst verletzen werde.

Die Beamten konnten die Frau in Sicherheit bringen. Nachdem weitere Polizisten zur Unterstützung eingetroffen waren, darunter auch ein Diensthundeführer, öffneten die Beamten die Wohnung und nahmen den Mann anschließend in Gewahrsam. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand und verletzte sich selbst mit dem Messer, so die Beamten. Er kam in eine Klinik. (Lesen Sie auch: 25-Jähriger schlägt jüngere Schwester krankenhausreif - wegen Geld)

