24-Jähriger auf dem Weg zum Gericht mit Marihuana erwischt

Ein 24-Jähriger hat in Lindau seinen Gerichtstermin verpasst. Als er von der Polizei abgeholt wird, finden die Beamten Marihuana bei ihm.

07.04.2022 | Stand: 14:32 Uhr

Die Polizei hat bei einem 24-Jährigen in Lindau eine geringe Menge Marihuana gefunden. Der junge Mann sollte sich laut Angaben der Polizei eigentlich vor dem Amtsgericht Lindau wegen vergangener Straftaten verantworten. Da er aber nicht erschien, erwirkte der Richter einen Vorführbeschluss.

Beamte finden Marihuana bei Beschuldigtem

Als die Beamten der Polizei Lindau den 24-Jährigen abholten, und zu ihren Dienstwagen brachten, fanden sie in seiner Jackentasche eine kleine Menge Marihuana. Die Staatsanwaltschaft Kempten ordnete daher eine Wohnungsdurchsuchung und die Beschlagnahmung seines Handys an. Mit Verspätung traf der junge Mann schließlich am Gericht ein.

