Rummel, Jahrmarkt, verkaufsoffener Sonntag: Das ist in Lindenberg geboten

In Lindenberg findet vom 22. bis 28. Oktober der Simon- und Judamarkt statt. Los geht's am Samstag mit dem Rummel. Für die Kinder hat die Stadt ein Geschenk.

20.10.2022 | Stand: 05:29 Uhr

Autoscooter und deftige Bratwürste, Kinderkarussell und süße Crêpes, Teigschaber und Textilwaren: In Lindenberg steht der Simon- und Judamarkt an. Der Rummel in der Kiesgrube ist vom 22. bis 28. Oktober, der klassische Jahrmarkt mit seinen Verkaufsständen am 27./28. Oktober. Was die Besucher wissen müssen.

Der Simon- und Judamarkt wird am Samstag, 22. Oktober, um 11 Uhr eröffnet. Zum Auftakt gibt es einen kleinen Umzug vom Stadtplatz (Wochenmarkt) in die Kiesgrube mit der Jugendkapelle, Hutkönigin Sabine Berner sowie Bürgermeister Eric Ballerstedt. Zunächst ist nur der Rummel in der Kiesgrube geöffnet. Zur Eröffnung verteilt die Stadt Freifahrten an die Kinder. Zudem gibt es (bei trockenem Wetter) von 14 bis 17 Uhr einen Kinderflohmarkt in der Sandstraße. „Wer etwas verkaufen möchte, kann einfach kommen“, sagt Lina Wagner vom Ordnungsamt der Stadt Lindenberg.

Der Rummel findet in der Kiesgrube statt

Rund 15 Schausteller kommen mit ihren Fahrgeschäften und Buden in die Kiesgrube. Neben süßem Naschwerk und Imbissständen warten unter anderem ein Kettenflieger, Autoscooter, Kinderkarussell, Bungee-Trampolin, Schießbuden und das rasante Fahrgeschäft „Bayernlift“. Am Dienstag ist Familientag mit ermäßigten Preisen. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 11 bis 21 Uhr, Montag bis Mittwoch 14 bis 21 Uhr, Donnerstag und Freitag 11 bis 21 Uhr.

Lesen Sie auch: Kunst, Streetfoodmarkt und mehr: Das bieten die Lichterwelten in Scheidegg

Der klassische Jahrmarkt ist am 27./28. Oktober

Der Simon- und Judamarkt ist der traditionsreichste Markt im Westallgäu. Er findet immer an den Gedenktagen der beiden Heiligen statt: 27. und 28. Oktober. Ganz unabhängig davon, welche Wochentage das sind. Diesmal sind es der Donnerstag und der Freitag. Die Stadt erwartet etwa 65 Fieranten und Händler, die rund um die Aureliuskirche ihre Waren feilbieten. Öffnungszeiten der Stände an beiden Tagen: 9 bis 18 Uhr.

Lesen Sie auch

Jahrmarkt in Kempten Kathreinemarkt Kempten 2022: Alle Infos für Besucher auf einen Blick

Am 23. Oktober findet von 12 bis 17 Uhr in Lindenberg außerdem ein verkaufsoffener Sonntag statt. Die Einzelhändler locken mit Schnäppchen und Aktionen zum Bummeln. Die städtische Tiefgarage ist an diesem Tag bis 19 Uhr kostenfrei geöffnet.

Lesen Sie auch: Unsere Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende